Ο Μπάμπης Κωστούλας προσγειώθηκε στο προσκήνιο της Μπράιτον και ήδη οι οπαδοί της είναι πολύ... ψημένοι με τον 18χρονο Έλληνα επιθετικό.

Στους ρυθμούς του Μπάμπη Κωστούλα κινείται η Μπράιτον. Ο 18χρονος Έλληνας επιθετικός έγινε η δεύτερη πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του συλλόγου μόλις στα 18 του και ήδη οι οπαδοί της ομάδας δείχνουν ενθουσιασμένοι από τις «υποσχέσεις» του νέου τους wonderkid.

Μάλιστα, ήδη ετοιμάζονται να τραγουδήσουν δυνατά το όνομά του και έχουν αρχίσει τις... προετοιμασίες στα social media για το σύνθημα του Κωστούλα. Ο 18χρονος τούς συστήθηκε ως «Babis» και ένας από αυτούς στάθηκε πάνω σε αυτό για να δημιουργήσει ένα σύνθημα αφιερωμένο στον σε αυτόν κατά τον ρυθμό του ιστορικού «Bella Ciao». Περιέχει αναφορές τόσο στον Στέφανο Τζίμα όσο και την έχθρα των Γλάρων με την Κρίσταλ Πάλας. Μάλιστα, το σχετικό σχόλιο του συγκεκριμένου οπαδού πήρε το «πράσινο φως» από άλλους οπαδούς της Μπράιτον και... ποιος ξέρει; Ίσως σε λίγο καιρό να ηχεί στο «Άμεξ»!

«Το όνομά του είναι Μπάμπης, παίζει με τον Τζίμα, ήρθε για να σκοράρει. Το όνομα του είναι Μπάμπης, μισεί την Πάλας και αγαπά την Άλμπιον (σ.σ την Μπράιτον)!», είναι οι χαρακτηριστικοί του στίχοι.

Το σύνθημα του οπαδού της Μπράιτον για τον Κωστούλα

His name is Babis

He plays with tzimas

He came to score

Came to score

Came to score score score

His name is Babis

He hates the palace

And he love the albionnnn

Nanaannanananana

