Μεγάλη νίκη, την τρίτη στα τέσσερα τελευταία ματς, πανηγύρισε η Μπράιτον, που επικράτησε 1-0 της Σάντερλαντ. Στο 0-0 έμειναν Μπέρνλι και Μπόρνμουθ.

Άμεση ήταν η επιστροφή της Μπράιτον στα θετικά αποτελέσματα, με τους Γλάρους να επικρατούν 1-0 της Σάντερλαντ εκτός έδρας και να φτάνουν τους εννέα βαθμούς στα τέσσερα τελευταία ματς πρωταθλήματος, σκαρφαλώνοντας στη δέκατη θέση της βαθμολογίας της Premier League.

Το ματς κρίθηκε στο 58ο λεπτό, με τον Μίντε να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα από πλάγια θέση, την ώρα πάντως που οι Μαυρόγατες διαμαρτύρονταν επειδή βρισκόταν παίκτης τους πεσμένος στο έδαφος.

Το αποτέλεσμα αυτό έριξε τους ηττημένους δωδέκατους, με τη Σάντερλαντ να μένει χωρίς βαθμό για πρώτη φορά μετά από δύο αγωνιστικές. Για τους φιλοξενούμενους, εκτός αποστολήε έμεινε για ένα ακόμα ματς ο Μπάμπης Κωστούλας.

«Κουλούρια» στο Τερφ Μουρ

Σε ένα ματς που πιθανότατα θα ξεχαστεί γρήγορα, Μπέρνλι και Μπόρνμουθ έμειναν στο 0-0 στο Τερφ Μουρ. Λιγοστές οι καλές στιγμές στην αναμέτρηση, με τους Κλάρετς να αγγίζουν το γκολ στο 42' αλλά να βλέπουν τον Άντονι να στέλνει την μπάλα στο δοκάρι και τα Κεράσια να χάνουν δις την ευκαιρία να... κλέψουν το τρίποντο στις καθυστερήσεις, με Ουνάλ και Μπρους να είναι άστοχοι. Σταθερά προτελευταίοι και στο -8 από τη σωτηρία οι γηπεδούχοι, ένατη βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Μπόρνμουθ.