Γνωστό έγινε το πρόγραμμα της Premier League, με τον Χαράλαμπο Κωστούλα να αναμένεται να κάνει ντεμπούτο με τη φανέλα των «Γλάρων» στις 16 Αυγούστου.

Η Premier League επιστρέφει δυναμικά στις 15 Αυγούστου, με την πρωταθλήτρια Λίβερπουλ να ανοίγει την αυλαία της σεζόν 2025-26 φιλοξενώντας τη Μπόρνμουθ στο «Άνφιλντ». Ντεμπούτο με τη φανέλα της Μπράιτον ετοιμάζεται να κάνει ο Χαράλαμπος Κωστούλας αλλά και ο Στέφανος Τζίμας στις 16 Αυγούστου, στο εντός έδρας παιχνίδι απέναντι στη Φούλαμ.

Η Σάντερλαντ επιστρέφει στην Premier League για πρώτη φορά από το 2017 και θα υποδεχθεί τη Γουέστ Χαμ, ενώ οι άλλοι δύο νεοφώτιστοι, Λιντς και Μπέρνλι, θα αντιμετωπίσουν Έβερτον και Τότεναμ αντίστοιχα.

Παρασκευή 15 Αυγούστου

Σάββατο 16 Αυγούστου

Κυριακή 17 Αυγούστου

Δευτέρα 18 Αυγούστου

