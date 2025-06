Ο γεννημένος στο Σαν Σεμπαστιάν μέσος θα μετακομίσει εν τέλει στο Λονδίνο για την Άρσεναλ, αφού βρέθηκε ο τρόπος πληρωμής της ρήτρας του στη Ρεάλ Σοσιεδάδ.

Έναν σπουδαίο χαφ θα προσθέσει στο ρόστερ του ο Μικέλ Αρτέτα, καθώς η Άρσεναλ βρήκε τον τρόπο με τον οποίο θα πληρώσει τη ρήτρα αποδέσμευσης του Μαρτίν Θουμπιμέντι στη Ρεάλ Σοσιεδάδ.

Παρά το... μπάσιμο της Ρεάλ Μαδρίτης, όπως τουλάχιστον ανέφεραν αρκετά ρεπορτάζ, ο 26χρονος μέσος θα συνεχίσει την καριέρα του στο «Έμιρείτς», σε ένα deal που είχε κλείσει από τον Μάϊο μεταξύ παίκτη και «Κανονιέρηδων», όμως έπρεπε να περάσει περισσότερο από ένας μήνας για να βρεθεί η «χρυσή τομή» στις διαπραγματεύσεις των δυο συλλόγων.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι Λονδρέζοι θα πληρώσουν εν τέλει λίγο παραπάνω από τα 60 εκατ. ευρώ, όμως η πληρωμή θα γίνει με τη μορφή δόσεων, αφού τα δυο κλαμπ διατηρούν εξαιρετικές σχέσεις.

