Η Άρσεναλ ολοκλήρωσε την πρώτη της μεταγραφή για τη νέα σεζόν, με τον Μαρτίν Θουμπιμέντι να αφήνει τη Σοσιεδάδ για να γίνει κάτοικος Λονδίνου.

Η Άρσεναλ ήρθε σε πλήρη συμφωνία με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ για την απόκτηση του Μαρτίν Θουμπιμέντι, με τον Ισπανό μέσο να ετοιμάζεται να μετακομίσει στο «Έμιρεϊτς». Ο ποδοσφαιριστής έχει ήδη πει το «ναι» στο συμβόλαιο μεγάλης διάρκειας που του προσέφεραν οι Άγγλοι, με τα τυπικά να απομένουν ώστε να ενεργοποιηθεί η ρήτρα των 60 εκατομμυρίων ευρώ.

Πρόκειται για την πρώτη μεταγραφή της Άρσεναλ στο μεταγραφικό παράθυρο του καλοκαιριού, αλλά και την πρώτη προσθήκη στην εποχή του Αντρέα Μπέρτα ως νέου εκτελεστικού διευθυντή του συλλόγου.

Ο Μίκελ Αρτέτα, που παρακολουθεί στενά τον συμπατριώτη του εδώ και καιρό, επιθυμεί διακαώς την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής τοων Κανονιέρηδων και θεωρεί πως ο 26χρονος είναι το ιδανικό κομμάτι για να συμπληρώσει αυτό το παζλ.

Ο Θουμπιμέντι έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στη Σοσιεδάδ και πέρασε από όλα τα τμήματά της. Ο Ισπανός χαφ έχει μετρήσει 232 συμμετοχές με τη μεγάλη ομάδα των Βάσκων, με δέκα γκολ και εννέα ασίστ. Στη διάρκεια της καριέρας του κέρδισσε μία φορά το Κύπελλο Ισπανίας, τη σεζόν 2019/20.

