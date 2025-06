Τους λόγους οι οποίοι τον οδήγησαν στην απόλυση του Άγγελου Ποστέκογλου αποκάλυψε ο πρόεδρος της Τότεναμ, Ντάνιελ Λέβι, τονίζοντας ότι επρόκειτο για μία σωστή επιλογή.

Ο Άγγελος Ποστέκογλου ήταν ο άνθρωπος που οδήγησε την Τότεναμ στην κατάκτηση του πρώτου της τίτλου έπειτα από 17 ολόκληρα χρόνια, μετά την κατάκτηση του Europa League τον Μάιο.

Ωστόσο, μόλις 16 ημέρες μετά την επιτυχία του, η διοίκηση των Spurs αποφάσισε να τον απομακρύνει από τον πάγκο της ομάδας, με αρκετούς παίκτες της Τότεναμ να αντιδρούν έντονα με την εν λόγω απόφαση.

Σε μία από τις σπάνιες συνεντεύξεις που παραχωρεί ο Ντέιβιντ Λέβι, πρόεδρος του λονδρέζικου συλλόγου, αναφέρθηκε στους λόγους του «διαζυγίου» με τον Ελληνοαυστραλό προπονητή, καθώς όπως είπε η Τότεναμ χρειαζόταν μία αλλαγή.

«Είμαι πολύ ευγνώμων στον Άγγελο. Δεν μετάνιωσα που τον διόρισα, στην πρώτη του σεζόν τερματίσαμε στην 5η θέση και στη δεύτερη σεζόν ήμασταν κατενθουσιαμένοι με την κατάκτηση του Europa League. Ωστόσο, χρειάζεται να είμαστε ανταγωνιστικοί σε όλες τις διοργανώσεις. Αισθανθήκαμε ότι χρειαζόμασταν μία αλλαγή.

Έχω εξαιρετική σχέση μαζί του και του είπα ότι θα αποτελεί πάντα μέρος της ιστορίας μας. Ο ίδιος και η οικογένειά του είναι πάντα ευπρόσδεκτοι. Ήταν μία συλλογική απόφαση, δεν το αποφάσισα εγώ. Κάνουμε τα πάντα μαζί. Συναισθηματικά ήταν δύσκολο, αλλά πιστεύουμε ότι πήραμε τη σωστή απόφαση για τον σύλλογο», ξεκαθάρισε ο Λέβι.

Ο Ποστέκογλου παραμένει για την ώρα... άνεργος, ενώ πρόσφατα το όνομα του συνδέθηκε με την Αλ Αχλί της Σαουδικής Αραβίας, ενώ τη θέση του στο «τιμόνι» της Τότεναμ πήρε ο Τόμας Φρανκ.

