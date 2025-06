Σύμφωνα με την «Telegraph», στη λίστα της Αλ Αχλί από τη Σαουδική Αραβία βρίσκεται ο Άγγελος Ποστέκογλου που ψάχνει τον επόμενη προπονητική του στέγη μετά την απόλυσή του από την Τότεναμ.

Μπορεί να οδήγησε την Τότεναμ στην κατάκτηση του πρώτου της τροπαίου εδώ και 17 χρόνια, ωστόσο ο Άγγελος Ποστέκογλου απολύθηκε από τη διοίκηση της Τότεναμ! Μία απόφαση που άφησε απορημένους πολλούς παίκτες των Spurs, δείγμα και της πολύ καλής συνεργασίας τους με τον Ελληνοαυστραλό τεχνικό.

Όντας πλέον... άνεργος, έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον ομάδων, μεταξύ των οποίων και της Αλ Αχλί από τη Σαουδική Αραβία. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Telegraph», η Αλ Αχλί έχει βάλει στη λίστα της τον Ποστέκογλου εφόσον προβεί με αλλαγή προπονητή.

Ange Postecoglou has interest over immediate return to management



🇦🇺🇸🇦⚽️⁦@TeleFootball⁩ https://t.co/bQCd3lkzEO