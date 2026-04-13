Τέλος η σεζόν με την Τότεναμ για τον Κρίστιαν Ρομέρο, ο οποίος τέθηκε νοκ-άουτ με τραυματισμό και κάνει αγώνα δρόμου για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Συνεχίζονται τα προβλήματα για την Τότεναμ, η οποία θα δώσει μάχη για τη σωτηρία της χωρίς να υπολογίζει στον αρχηγό της, Κρίστιαν Ρομέρο. Όπως έγινε γνωστό, οι εξετάσεις που υποβλήθηκε έδειξαν ζημιά στους συνδέσμους του δεξιού γονάτου, με τον τραυματισμό που αποκόμισε κόντρα στη Σάντερλαντ να τον θέτουν νοκ-άουτ μέχρι το τέλος της σεζόν.

Ο Αργεντινός στόπερ τραυματίστηκε σε μια σύγκρουση με τον συμπαίκτη του και τερματοφύλακα των Spurs, Αντονίν Κίνσκι, στο δεύτερο ημίχρονο στο Στάδιο του Φωτός και αποχώρησε με δάκρυα στα μάτια γύρω στο 70ο λεπτό της αναμέτρησης.

Τελικά τα αποτελέσματα των εξετάσεων έδειξαν ζημιά στο γόνατο, όμως αυτό δεν σημαίνει πως εξαλείφθηκαν και ελπίδες συμμετοχής του στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Συγκεκριμένα εκτιμάται πως ο Αργεντινός θα αποφύγει το χειρουργείο και η αποθεραπεία του θα περιοριστεί στις οκτώ εβδομάδες, πράγμα που σημαίνει πως θα κάνει αγώνα δρόμου για να είναι έτοιμος για την έναρξη του Μουντιάλ στις αρχές Ιουνίου.