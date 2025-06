Η FA απήγγειλε κατηγορίες εις βάρος του διαιτητή Ντέιβιντ Κόουτι εξαιτίας των σχολίων που έκανε για τον Γιούργκεν Κλοπ, σε βίντεο που είχε διαρρεύσει στα social media.

Ο διαιτητής των... σκανδάλων στην Αγγλία, Ντέιβιτ Κόουτι, κατηγορήθηκε από την FA την Τρίτη (17/06) σχετικά με τα υβριστικά σχόλια που έκανε κατά του πρώην προπονητή της Λίβερπουλ, Γιούργκεν Κλοπ.

Το σχετικό βίντεο που διέρρευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (και αφορά περιστατικό του 2020), προκάλεσε την άμεση αντίδραση της Επιτροπής Διαιτησίας στην Αγγλία (PGMOL) που έθεσε σε διαθεσιμότητα τον Κόουτι, ενώ στη συνέχεια έλυσε τη συνεργασία της μαζί του. Τη «σκυτάλη» πήρε κατόπιν η UEFA που απαγόρευσε στον διαιτητή να διευθύνει ευρωπαϊκές διοργανώσεις μέχρι το καλοκαίρι του 2026.

Former Premier League referee David Coote has been charged by the FA for comments he made during a video that was leaked on social media. pic.twitter.com/Fbu9JIxrxb