Σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση στη «Sun», ο διαιτητής της Premier League που τέθηκε σε διαθεσιμότητα τον περασμένο Δεκέμβριο λόγω διαδοχικών σκανδάλων γύρω από το όνομά του, Ντέιβιντ Κόουτι, αποκάλυψε πως είναι ομοφυλόφιλος και πως κατέφυγε στα ναρκωτικά για να αντέξει την πίεση του ποδοσφαίρου.

Πρώτο θέμα στα βρετανικά ΜΜΕ αποτελεί εκ νέου ο διαιτητής των σκανδάλων του αγγλικού ποδοσφαίρου, Ντέιβιντ Κόουτι. Αυτή τη φορά λόγω των αποκαλύψεων στις οποίες προέβη αναφορικά με τη σεξουαλικότητά του και τις σκοτεινές συμπεριφορές του που τον οδήγησαν να χάσει τον έλεγχο και να τεθεί εν τέλει εκτός αγγλικού ποδοσφαίρου.

Σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση στη «Sun», ο 42χρονος ρέφερι θέλησε να μοιραστεί την ιστορία του για να ξεδιαλύνει το τοπίο γύρω από τα σκάνδαλα στα οποία ενεπλάκη από τον περασμένο Νοέμβριο κι έκανε come out ως ομοφυλόφιλος, εκφράζοντας με δάκρυα στα μάτια πόσο δύσκολο ήταν για τον ίδιο να κρύβει την ταυτότητά του στον «μάτσο» χώρο του ποδοσφαίρου.

«Ένιωσα ένα βαθύ αίσθημα ντροπής ιδιαίτερα κατά τα εφηβικά μου χρόνια.

«Δεν το είχα αποκαλύψει στους γονείς μου μέχρι τα 21 μου. Ούτε στους φίλους μου μέχρι τα 25 μου.

"Η σεξουαλικότητά μου δεν είναι ο μόνος λόγος που με οδήγησε να βρεθώ σε αυτή τη θέση. Αλλά δεν γίνεται να πω την ιστορία μου όπως είναι, αν δεν πω ότι είμαι ομοφυλόφιλος και ότι πέρασα πραγματικά δύσκολα κρύβοντάς το.

«Έκρυψα τα συναισθήματά μου ως νεαρός διαιτητής και τη σεξουαλικότητά μου επίσης - ήμουν διαιτητής υψηλού επιπέδου, αλλά άνθρωπος πολύ χαμηλού επιπέδου»

«Και αυτό με οδήγησε σε συγκεκριμένες συμπεριφορές».

