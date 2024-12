Παρελθόν από την Premier League αποτελεί ο διαιτητής, Ντέιβιντ Κόουτι, με την Επιτροπή Διαιτησίας στην Αγγλία να τερματίζει τη συνεργασία τους υπό το βάρος σκανδάλων.

Το όνομά του συνδέθηκε μέσα σε μερικές μέρες με σκάνδαλα που σπίλωσαν τη φήμη της διαιτησίας στην Αγγλία. Η «καταιγίδα» ξεκίνησε με το βίντεο όπου φαινόταν να εξυβρίζει τη Λίβερπουλ και τον Γιούργκεν Κλοπ και κορυφώθηκε με δημοσιεύματα που τον ήθελαν να διοργανώνει πάρτι με ναρκωτικά στο ημίχρονο του αγώνα Τότεναμ - Μάντσεστερ Σίτι.

Ο Ασκός του Αιόλου είχε ανοίξει για τα καλά για τον διαιτητή, Ντέιβιντ Κόουτι, ο οποίος τελικά δεν θα συνεχίσει να σφυρίζει στα γήπεδα της Premier League. Όπως έγινε γνωστό, η Επιτροπή Διαιτησίας στην Αγγλία (PGMOL) ενημέρωσε για το τέλος της συνεργασίας της με τον Άγγλο ρέφερι, ο οποίος παρέμενε σε διαθεσιμότητα όταν τα σκάνδαλα βγήκαν στη φόρα.

«Μετά το τέλος μια εξονυχιστικής έρευνας για τον Ντέιβιντ Κόουτι, η συνεργασία του με την PGMOL τερματίζεται με άμεση ισχύ. Οι ενέργειες του Ντέιβιντ Κόουτι διαπιστώθηκε ότι παραβιάζουν σοβαρά τις διατάξεις της σύμβασης εργασίας του. Η υποστήριξή του εξακολουθεί να είναι σημαντικοί για εμάς και παραμένουμε προσηλωμένοι στην ευημερία του» αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση της PGMOL.

Από την πλευρά του ο Άγγλος ρέφερι διατηρεί το δικαίωμα έφεσης κατά της απόφασης, αλλά παραμένει άγνωστο αν θα ακολουθήσει τη νομική οδό.

The PGMOL has sacked Premier League official David Coote with immediate effect. pic.twitter.com/HgirOLcAKP