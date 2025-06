Λίβερπουλ, Τσέλσι και Γιουνάιτεντ στη «μάχη» για Εκιτικέ

Οι ομάδες της Premier League έχουν κυκλώσει το όνομα του Ούγκο Εκιτικέ, με τους Λίβερπουλ, Τσέλσι και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να τον έχουν στα ραντάρ για την αιχμή της επίθεσης.

Όλο και αυξάνονται οι ομάδες που εκδηλώνουν ενδιαφέρον για τον επιθετικό της Άιντραχτ Φρανκφούρτης, Ούγκο Εκιτικέ!

Οι σύλλογοι της Premier League έχουν ξεχωρίσει την περίπτωσή του μετά από μια εντυπωσιακή σεζόν στη Bundesliga, με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να προστίθεται μαζί με τις Λίβερπουλ και Τσέλσι στις ομάδες που πιέζουν για την απόκτηση του Γάλλου φορ.

Σύμφωνα με το «Sky Sports Germany», η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι η τελευταία που προστέθηκε στη «μάχη», καθώς πρόσφατα επικοινώνησε με την Άιντραχτ για να ρωτήσει για την περίπτωσή του.

Την ίδια ώρα ωστόσο η Λίβερπουλ παραμένει σίγουρη για τις πιθανότητές της, αν και πρωτίστως πρέπει να προχωρήσει σε ορισμένες πωλήσεις, όπως εκείνη του Ντάργουιν Νούνιες, προτού επισπεύσει τη διαδικασία της μεταγραφής.

Η Άιντραχτ ωστόσο έχει ξεκαθαρίσει σε όλους τους μνηστήρες πως αξιώνει μια πρόταση περί τα 100 εκατομμύρια ευρώ για να παραχωρήσει τον νεαρό επιθετικό, ο οποίος την περσινή περίοδο σημείωσε 22 γκολ και 12 ασίστ.

🚨🆕 Liverpool see themselves having a very good chance in the race for Hugo #Ekitike. However, they have clearly signalled that they still need some time, as sales (including Darwin Nunez) need to happen first. Ekitike is aware of this. #LFC



Chelsea remain in the race.… pic.twitter.com/Ed6ygi73FG