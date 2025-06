Μετά το ξέσπασμα του προέδρου της Σπόρτινγκ Λισαβόνας σχετικά με τη ρήτρα αποδέσμευσης του Βίκτορ Γιόκερες, ο ατζέντης του Σουηδού πέρασε στην αντεπίθεση κατηγορώντας την ομάδα για αθέτηση συμφωνίας.

Σε «σίριαλ» έχει αρχίσει να μετατρέπεται η υπόθεση με τον Βίκτορ Γιόκερες στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Το περιζήτητο «κανόνι» του πορτογαλικού συλλόγου αποτελεί μεγάλο στόχο κυρίως για την Άρσεναλ και την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, εμπόδιο όμως για μία ενδεχόμενη παραχώρησή του αποτελεί η ίδια η Σπόρτινγκ.

Μερικές ημέρες πριν ο πρόεδρος των Λιονταριών, Φρεντερίκο Βαράνδας, ξεκαθάρισε ότι ο Γιόκερες δεν πρόκειται να πωληθεί για λιγότερα από 100 εκατ. ευρώ που είναι η ρήτρα αποδέσμευσής του. Δήλωση που προκάλεσε την αντίδραση του 27χρονου Σουηδού φορ που απάντησε με story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram λέγοντας πως «τα περισσότερα από όσα ακούγονται είναι ψευδή, θα μιλήσω όταν έρθει η ώρα».

Στην αντεπίθεση πέρασε και ο ατζέντης του, Χασάν Σετινκάγια, ο οποίος ισχυρίζεται ότι έχει γραπτές αποδείξεις για το ποσό με το οποίο η Σπόρτινγκ είχε συμφωνήσει να παραχωρήσει τον Γιόκερες.

«Έχουμε γραπτά αποδεικτικά στοιχεία που δείχνουν ότι η Σπόρτινγκ του υποσχέθηκε πως θα τον αφήσει να φύγει για 60 + 10 εκατ. ευρώ», δήλωσε στην σουηδική «Aftonbladet» αντικρούοντας έτσι τους ισχυρισμούς του προέδρου της ομάδας.

🗣🇸🇪 Viktor Gyokeres’ agent Hasan Cetinkaya:



"We have EVIDENCE in WRITING with Sporting CP promising him to let him go for €60+€10M."



(Source: @Aftonbladet) pic.twitter.com/Tmswg1pRu0