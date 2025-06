Οι Λονδρέζοι έχουν έρθει σε προφορική συμφωνία με τον 20χρονο εξτρέμ και καλούνται να τα βρουν με την Μπορούσια Ντόρτμουντ που αξιώνει 50-60 εκατ. ευρώ για να τον παραχωρήσει.

Όλο και πλησιάζει στην απόκτηση του Μπάινο Γκίτενς η Τσέλσι, καθώς το «έντονο ενδιαφέρον» της έχει μετατραπεί πλέον σε προφορική συμφωνία με την πλευρά του ποδοσφαιριστή.

Στα 20 του χρόνια ο Γκίτενς αποτελεί ένα από τα πιο ενδιαφέροντα πρότζεκτ στα εξτρέμ, κάτι που έχουν αντιληφθεί εδώ και μήνες οι νικητές του Conference League. Μετά λοιπόν από το «ΟΚ» του ποδοσφαιριστή, οι «μπλε» του Λονδίνου καλούνται να συμφωνήσουν και με την Μπορούσια Ντόρτμουντ.

Βάσει του ρεπορτάζ που δημοσίευσε ο Φλόριαν Πλέτενμπεργκ, οι Βεστφαλοί απέρριψαν την πρόταση ύψους 35 εκατ. ευρώ, καθώς υπολογίζουν να βάλουν στα ταμεία τους περί τα 50-60 εκατ. ευρώ από την πώληση του Γκίτενς. Όπως γράφει ο Γερμανός, νέα πρόταση των Λονδρέζων αναμένεται σύντομα.

