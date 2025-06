Ο νεαρός εξτρέμ της Μπορούσια Ντόρτμουντ ξεχώρισε φέτος και οι «μπλε» του Λονδίνου θα προσπαθήσουν άμεσα να τον αποκτήσουν, όπως γράφει η Telegraph.

Την απόκτηση του Μπάινο Γκίτενς φέρεται να «τρέχει» αυτές τις ώρες η Τσέλσι, θέλοντας να ενισχύσει τα «φτερά» της επίθεσης, ενόψει της νέας σεζόν που θα την βρει και πάλι στο Champions League.

Οι νικητές του Conference League έχουν εδώ και αρκετό καιρό στη λίστα τους τον νεαρό εξτρέμ της Μπορούσια Ντόρτμουντ, όμως όπως αναφέρει η Telegraph, πλέον το ενδιαφέρον αναμένεται να μετατραπεί σε επίσημη πρόταση προς τους Βεστφαλούς, με το εν λόγω δημοσίευμα να γράφει για προσφορά 50 εκατ. ευρώ. Με 12 γκολ και 5 ασίστ σε 48 συμμετοχές σε πρωτάθλημα, Κύπελλο και Ευρώπη, ο Γκίτενς μάλλον έπεισε τους ανθρώπους των Λονδρέζων που κινούνται για να τον κάνουν δικό τους πριν το επερχόμενο Μουντιάλ Συλλόγων.

Ο Έντσο Μαρέσκα θέλει στα πλάγια της επίθεσης έναν ποδοσφαιριστή με τα χαρακτηριστικά του 20χρονου, ο οποίος μαζί με τον Κόουλ Πάλμερ αναμένεται να συνθέσουν ένα «καυτό» δίδυμο.

🚨 Chelsea are in talks with Borussia Dortmund over Jamie Gittens and want to wrap up a deal before both clubs go to the Club World Cup.



(Source: @TeleFootball) pic.twitter.com/8hQdTkWPkl