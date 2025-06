Κύριος στόχος για τους « Πολίτες» ο 23χρονος Αλγερινός, αριστερός μπακ της Γουλβς Ραϊάν Αΐτ-Νούρι, με τις επίσημες επαφές των δυο πλευρών να αναμένονται σύντομα, μετά από εισήγηση του Πεπ.

Ο 23χρονος Αλγερινός διεθνής που ξεκίνησε την καριέρα του από την ομάδα νέων της Ανζέ, προτού καθιερωθεί στην πρώτη ομάδα. Έπαιξε 2 γεμάτες χρονιές με τη φανέλα της Γαλλικής Ομάδας πριν πάρει μεταγραφή για την Premier League και τη Γουλβς έναντι 11 εκατ. ευρώ.

Από εκεί και πέρα αποτελεί βασικό στέλεχος της αριστερής πτέρυγας της Γουλβς και αναντικατάστατο μέλος της ομάδας, με τη Μάντσεστερ Σίτι έχει βάλει στο στόχαστρο τον Αλγερινό για να τον κάνει δικό της μιας και έχει έλλειψη σε αυτήν την θέση.

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα έχει εκφράσει την επιθυμία του για τον ποδοσφαιριστή και θέλει να τον αποκτήσει όσο πιο γρήγορα γίνεται για να είναι στη διάθεση του για το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων (15/6-13/7).

Στην χρονιά που μας πέρασε ο Αΐτ-Νούρι με τη φανέλα της Γουλβς κατέγραψε συνολικά 37 συμμετοχές στην Premier League σημειώνοντας 4 γκολ και κάνοντας 7 ασίστ.

