Ο Ζερεμί Ντοκού ανανέωσε τους δεσμούς του με τη Μάντσεστερ Σίτι και υπέγραψε νέο συμβόλαιο που θα τον κρατήσει στο «Έτιχαντ» έως το καλοκαίρι του 2031.

Κάτοικος Μάντσεστερ θα παραμείνει και την επόμενη πενταετία ο Ζερεμί Ντοκού! Ο Βέλγος εξτρέμ επιβραβεύτηκε από τη Μάντσεστερ Σίτι με νέο συμβόλαιο για τις εντυπωσιακές του εμφανίσεις και δεσμεύτηκε με το κλαμπ έως το καλοκαίρι του 2031.

Οι Citizens είχαν αποκτήσει τον ταχύτατο επιθετικό από τη Ρεν πίσω στο 2023, με τον 24χρονο να κάνει από την αρχή αισθητή την παρουσία του στο Μάντσεστερ. Μέσα στην επόμενη τριετία κατάφερε να εξελιχθεί σε έναν εκ των κορυφαίων εξτρέμ της Premier League, με την ταχύτητα και τη ντρίμπλα να ξεχωρίζουν ως τα κύρια χαρακτηριστικά στο παιχνίδι του.

Ο Ντοκού έχει καταγράψει συνολικά 131 συμμετοχές με τη φανέλα της Μάντσεστερ Σίτι, με τον απολογισμό στα γκολ να ανέρχεται στα 22. Στο «Έτιχαντ» έχει κατακτήσει μια Premier League, FA Cup, Carabao Cup κι ένα Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων.

Πλέον ευελπιστεί πως θα συνεχίσει να εμπλουτίζει την τροπαιοθήκη του και τα επόμενα χρόνια με τη φανέλα των Citizens, οι οποίοι κατάφεραν να αποσπάσουν την υπογραφή του για πενταετές συμβόλαιο.