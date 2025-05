Βίντεο που προκαλεί ερωτηματικά για το Λίβερπουλ: Υπήρχαν όντως ελεύθεροι σκοπευτές στις ταράτσες;

Βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας απεικονίζουν ελεύθερους σκοπευτές να βρίσκονται στις ταράτσες του Λίβερπουλ, κάτι που σημαίνει ότι η αστυνομία φοβόταν για τυχόν τρομοκρατική επίθεση.

Η φιέστα της Λίβερπουλ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος της Premier League «αμαυρώθηκε» από αυτοκίνητο που διήλθε μέσα από το πλήθος, τραυματίζοντας σοβαρά 47 άτομα. Την επόμενη μέρα της παραλίγο τραγωδίας, οι Αρχές έχουν ήδη στα χέρια τους τον 53χρονο ύποπτο για την επίθεση, ωστόσο απέκλεισαν το ενδεχόμενο της τρομοκρατικής ενέργειας.

Βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, ωστόσο, καταρρίπτουν αυτούς τους ισχυρισμούς καθώς είναι εμφανές ότι σε ταράτσες συγκεκριμένων κτιρίων της πόλης υπήρχαν ελεύθεροι σκοπευτές, την ώρα που από κάτω βρισκόταν σε εξέλιξη η παρέλαση.

Τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας, μαρτυρούν ότι οι τοπικές Αρχές είχαν προετοιμαστεί για μία τυχόν τρομοκρατική επίθεση, καθώς μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπως αυτοί αναλαμβάνουν δράση οι snipers, παρόλα αυτά δεν κατάφεραν οι αρμόδιοι να αποτρέψουν τον Βρετανό δράστη από το να σπείρει τον τρόμο.

