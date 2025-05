Ο Τζέιμι Βάρντι άνοιξε το σκορ στην αναμέτρηση της Λέστερ με την Ίπσουιτς, έφτασε τα 200 γκολ με τη φανέλα των Αλεπούδων στο «αντίο» του και πανηγύρισε με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο.

Την τελευταία του παράσταση με τη Λέστερ δίνει ο Τζέιμι Βάρντι στην αναμέτρηση των Αλεπούδων με την Ίπσουιτς για την 37η αγωνιστική της Premier League. Ο Βάρντι θα αποτελέσει παρελθόν από τον σύλλογο έπειτα από 13 χρόνια συνεισφοράς έχοντας μπει στα βιβλία... ιστορίας της Λέστερ. Μάλιστα φρόντισε να κάνει το «αντίο» του να φανεί όσο το δυνατόν πιο... γλυκό ανοίγοντας το σκορ στο ματς. Τέρμα με το οποίο έφτασε τα 200 σε 500 εμφανίσεις με τη φανέλα της ομάδας!

Ο Άγγλος φορ μάλιστα πανηγύρισε με τον δικό του τρόπο, όπως μας έχει συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια. Έτρεξε προς τους οπαδούς της Λέστερ πανηγυρίζοντας έξαλλα και... σήκωσε στον αέρα το σημαιάκι του κόρνερ. Άλλωστε, ο ίδιος ήταν η «σημαία» αυτής της ομάδας όλα αυτά τα χρόνια με αποκορύφωμα το πρωτάθλημα του 2016.

Πριν από τη σέντρα του αγώνα, οι φίλαθλοι της Λέστερ αποχαιρέτησαν τον δικό τους «GOAT» ανεμίζοντας χιλιάδες σημαιάκια κατά την είσοδο των ομάδων στο γήπεδο!

Fans wave flags with ‘Thank you Vardy’ on them as he plays his final home game for Leicester after 13 years of service…👏🦊pic.twitter.com/ZejSsjoDza