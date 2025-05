Όπως αποκαλύπτουν τα αγγλικά μέσα, ο Τζέιμι Βάρντι θα φορέσει για τελευταία φορά τη φανέλα της Λέστερ την προσεχή Κυριακή (18/5), στο εντός έδρας παιχνίδι με την Ίπσουιτς.

Το «Jamie Vardy is having a party» θα ακουστεί όπως όλα δείχνουν για τελευταία φορά την ερχόμενη Κυριακή (18/5), με τη Λέστερ να υποδέχεται την Ίπσουιτς για την 37η αγωνιστική της Premier League.

Όπως αναφέρουν τα μέσα στο Νησί, ο Τζέιμι Βάρντι θα φορέσει για τελευταία φορά τη φανέλα της ομάδας με την οποία συνδέθηκε στο μυαλό του κόσμου, καθώς αναμένεται να μείνει εκτός αποστολής στο ματς της τελευταίας αγωνιστικής με την Μπόρνμουθ.

Leicester City say Sunday's home game against Ipswich will be Jamie Vardy's "final appearance in Leicester colours". He will not be part of the match day squad at Bournemouth.



