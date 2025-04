Ο Τζέιμι Βάρντι δεν μάσησε τα λόγια του μετά τον υποβιβασμό της Λέστερ και στηλίτευσε με έντονο τρόπο την εικόνα της ομάδας του καθ΄όλη τη σεζόν που οδήγησε στην πτώση στην Championship.

Εννιά χρόνια μετά το απόλυτο θαύμα με την κατάκτηση της Premier League, η Λέστερ επιστρέφει στην Championship. Μετά από μια σεζόν όπου δεν κατάφεραν να σηκώσουν κεφάλι σε κανένα σημείο, οι Αλεπούδες υποβιβάστηκαν και μαθηματικά στη δεύτερη κατηγορία μετά την ήττα από τη Λίβερπουλ.

Η αποτυχία της Λέστερ να παραμείνει στην Premier League προκάλεσε την έκρηξη του Τζέιμι Βάρντι στα social media, ο οποίος μέσα από ένα μήνυμα με σκληρές εκφράσεις θέλησε να ασκήσει σφοδρή κριτική στην ομάδα του, αλλά και να απολογηθεί στους οπαδούς.

«Συλλογικά, ως παίκτες και ως ομάδα, αποτύχαμε. Απλώς δεν υπάρχει κανένα κρυφτό και αρνούμαι να διασκεδάσω οποιαδήποτε πρόταση να το κάνω. Όντας σε αυτόν τον σύλλογο για τόσο καιρό, έχουμε βιώσει τόσες πολλές υψηλές επιτυχίες - και αυτή η σεζόν δεν ήταν παρά άθλια και για μένα προσωπικά, μια απόλυτη ντροπή.

Πονάει, και ξέρω ότι το νιώθετε κι εσείς. Προς τους οπαδούς: Λυπάμαι. Συγγνώμη που δεν παίξαμε και συγγνώμη που τελειώσαμε τη σεζόν του 2025 με τέτοιο χάλι» τόνισε χαρακτηριστικά.

Jamie Vardy has apologised to Leicester City fans for a “total embarrassment” of a season that has resulted in relegation and ended as a “s*** show”.



The club’s drop from the Premier League back to Championship was confirmed on Sunday after a 1-0 defeat at home to Liverpool.



It… pic.twitter.com/aWbiGGjzim