Η Λέστερ ανακοίνωσε ότι ο Τζέιμι Βάρντι θα αποχωρήσει μόλις ολοκληρωθεί η σεζόν, με τον 38χρονο Άγγλο να αποχαιρετά την ομάδα της καρδιάς του μετά από 13 χρόνια.

Ο Τζέιμι Βάρντι έχει γράψει με χρυσά γράμματα το όνομά του στα βιβλία της ιστορίας της Λέστερ και τώρα καλείται να πει το πιο δύσκολο «αντίο» στην καριέρα του. Οι Αλεπούδες ανακοίνωσαν ότι μετά το φινάλε της τρέχουσας σεζόν, θα αποχαιρετήσουν τον εμβληματικό αρχηγό τους που υπηρέτησε την ομάδα επί 13 χρόνια.

Ο ίδιος υπήρξε το σύμβολο μίας ολόκληρης εποχής για το σύλλογο αλλά και την Premier League, αναρριχόμενος από την 8η ερασιτεχνική κατηγορία ως το πρωτάθλημα, το βραβείο του MVP (2015-16) και του γηραιότερου πρώτου σκόρερ στην ιστορία της Λίγκας (2019/20). Η Λέστερ έγραψε ένα σύντομο αλλά περιεκτικό μήνυμα στα social media, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ο μεγαλύτερός μας παίκτης, ο Τζέιμι Βάρντι, θα αποχωρήσει το καλοκαίρι».

«Νιώθω συντετριμμένος που φτάνει αυτή η μέρα, αλλά ήξερα πως κάποια στιγμή θα έφτανε. Έζησα 13 απίστευτα χρόνια σε αυτόν τον σύλλογο, με πολλές επιτυχίες, κάποιες αποτυχίες, αλλά κυρίως με πολλές καλές στιγμές. Η Λέστερ θα έχει πάντα ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου», ήταν τα λόγια του Βάρντι στο ξεχωριστό βίντεο για το αντίο του, λίγες ημέρες μετά τον μαθηματικό υποβιβασμό και τη συγγνώμη του προς τον κόσμο της Λέστερ «για αυτή την άθλια και ντροπιαστική σεζόν».

Τη σχετική ανακοίνωση συνόδευσε μία φωτογραφία του Άγγλου μαζί με όλα τα τρόπαια που κατέκτησε κατά τη διάρκεια της πολυετούς θητείας του. Πρόκειται για αυτό της Premier League το 2016, το Κύπελλο Αγγλίας το 2021 και το Super Cup τη σεζόν 2021-22. Πέραν των όσων πρόσθεσε στην τροπαιοθήκη του ως παίκτης της Λέστερ, κατάφερε να μείνει ως ένας ζωντανός θρύλος του κλαμπ και της Premier League καταρρίπτοντας κάθε ρεκόρ σε συμμετοχές και γκολ. Ο Τζέιμι Βάρντι έπαιξε σε 496 παιχνίδια με τη φανέλα των Αλεπούδων, σκοράντας 198 γκολ. Είναι επίσης πρώτος και σε ασίστ, με 69 στο σύνολο.

Να υπενθυμίσουμε ότι η μεταγραφή του από τη Φλίτγουντ κόστισε στη Λέστερ μόλις 1 εκατομμύριο ευρώ!

Our greatest ever player, Jamie Vardy, will depart Leicester City this summer 💙