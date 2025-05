Ο Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ έζησε με τους Reds στο... κόκκινο και έκρινε πως ήρθε η ώρα για κάτι νέο, κάτι διαφορετικό, μακριά από τα στενά όρια του Λίβερπουλ. Σωστό ή λάθος; Ο χρόνος και η καρδιά θα δείξει...

Καμένες φανέλες, προδοσία, απογοήτευση για τον Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ που ανακοίνωσε την απόφασή του να φύγει από τους Reds για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Κάποιοι μίλησαν για έλλειψη αφοσίωσης, πίστης και ήδη έγινε ανεπιθύμητος στο Kop. Οργή των φίλων της Λίβερπουλ αφού χάνουν έναν παίκτη που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία του συλλόγου. Ναι, ο παίκτης που πριν λίγες ημέρες πανηγύριζε και χόρευε μαζί τους την κατάκτηση του τίτλου ανακοίνωσε το «διαζύγιο». Τότε, φαινόταν πως δεν υπήρχε μέρος στον κόσμο που να ήθελε περισσότερο να βρίσκεται. Και αυτό ήταν αλήθεια. Δεν υπήρχε.

Ο Αρνολντ παθιάστηκε με τη Λίβερπουλ και δεν έφυγε επειδή έπαψε να αγαπά τον σύλλογο στον οποίο ανήκει από έξι ετών, ούτε επειδή πιστεύει πως δεν θα υπάρξουν επιτυχίες υπό τον νέο προπονητή, Άρνε Σλοτ. Αντιθέτως, στα 26 του χρόνια, απλώς θέλει να δοκιμάσει κάτι εντελώς νέο και διαφορετικό. Αυτό είναι το μόνο που η Λίβερπουλ δεν μπορούσε να του προσφέρει.

“I want to say it’s not an easy decision and there’s a lot of thought and feeling that has gone into it. I’ve been here 20 years now, loved every single minute of it, achieved all my dreams, achieved everything I’ve ever wanted to here.”



Trent Alexander-Arnold’s interview