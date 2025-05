Ο Αλεξάντερ-Άρνολντ έχει δείξει σε πολλές περιπτώσεις το συναισθηματικό του δέσιμο με τη Λίβερπουλ και μία από αυτές ήταν στο «αντίο» του Κλοπ, όπου ο Άγγλος είχε δακρύσει με το «You'll never walk alone».

Ο Αλεξάντερ-Άρνολντ ανακοίνωσε ότι το προσεχές καλοκαίρι θα αποχαιρετήσει την ομάδα στην οποία έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα. Το «αντίο» στη Λίβερπουλ το χαρακτήρισε ως το δυσκολότερο στη ζωή του, μέσω του βίντεο που μοιράστηκε με τον κόσμο στα social media.

Ο 26χρονος οπισθοφύλακας μετά από 20 χρόνια στο «Άνφιλντ» κατάφερε να γίνει ένα σύμβολο για την ομάδα, με την οποία είχε ένα ιδιαίτερο δέσιμο. Μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές που μαρτυρούσαν την αγάπη που έτρεφε για το σύλλογο που τον μεγάλωσε, είναι αυτή στον αποχαιρετισμό του Γιούργκεν Κλοπ την περασμένη σεζόν.

O Άγγλος διεθνής στο άκουσμα του «You'll never walk alone» δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του εξαιτίας της μοναδικής ατμόσφαιρας που είχαν δημιουργήσει οι φίλαθλοι των Reds. Οι εικόνες του δακρυσμένου Αλεξάντερ-Άρνολντ έκαναν το γύρο του διαδικτύου τότε, αλλά και μετά την ανακοίνωση της αποχώρησής του καθώς μαρτυρούν το τι σημαίνει για τον ίδιο αυτή η ομάδα.

