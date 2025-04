Ο Ζαν-Φιλίπ Ματετά «πάγωσε» την Άρσεναλ στο «Emirates» (2-2) κι έκλεψε τις εντυπώσεις με το ειδικό κράνος που φοράει τον τελευταίο μήνα, μετά τον σοκαριστικό τραυματισμό του στο αυτί.

Η Κρίσταλ Πάλας έμεινε όρθια στο «Emirates» απέναντι στην Άρσεναλ (2-2), χάρη σε ένα υπέροχο γκολ του Ζαν-Φιλίπ Ματέτα στο 83ο λεπτό της αναμέτρησης.

Ο Γάλλος φορ αποτελεί τον συνήθη ύποπτο για τους Αετούς τη φετινή σεζόν (14 γκολ), αλλά το τελευταίο διάστημα η εμφάνισή του χαρακτηρίζεται από κάτι εντελώς ασυνήθιστο.

Ο λόγος για το ειδικό προστατευτικό κάλυμμα που φορά στο κεφάλι, ένα πρωτοφανές αξεσουάρ που τον συνοδεύει στην αγωνιστική δράση τον τελευταίο μήνα, μετά τη σοκαριστική κλωτσιά που δέχτηκε στο αυτί από τον τερματοφύλακα της Μίλγουολ στο ματς της 1ης Μαρτίου. Κλωτσιά η οποία του στοίχισε... 25 ράμματα.

Για καλή του τύχη, ο Ματετά δεν υπέστη σπάσιμο ούτε έπαθε διάσειση και μπόρεσε να επιστρέψει σύντομα στις προπονήσεις, αλλά κλήθηκε να το κάνει φορώντας αυτό το πρωτοφανές κράνος.

Πρόκειται για ένα ειδικό κάλυμμα που θυμίζει το σκουφάκι του πόλο, με τη διαφορά ότι καλύπτεται μόνο το ένα αυτί, στο οποίο υπέστη και τον τραυματισμό.

Jean-Philippe Mateta returns to action for Crystal Palace sporting his brand-new protective ear mask 🎭 pic.twitter.com/vuZ5VWxmUa