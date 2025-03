Με φορείο αποχώρησε ο Ματετά στο ματς της Κρίσταλ Πάλας με την Μίλγουολ για το Κύπελλο Αγγλίας, μετά το εγκληματικό χτύπημα από τον γκολκίπερ. Αποκρουστικά τα συνθήματα των φιλοξενούμενων για τον τραυματισμό του Γάλλου.

Ο σοκαριστικός τραυματισμός του Ζαν-Φιλίπ Ματετά στιγμάτισε την αναμέτρηση της Κρίσταλ Πάλας με την Μίλγουολ για τους «16» του Κυπέλλου Αγγλίας (1/3, 3-1). Μόλις στο 6ο λεπτό, ο τερματοφύλακας της Μίλγουολ, Λίαμ Ρόμπερτς έκανε την έξοδο για να προλάβει την μπάλα προτού φτάσει στον Γάλλο επιθετικό και σήκωσε το πόδι του εγκληματικά βρίσκοντας τον Ματετά με τις τάπες στο πρόσωπο.

Με την παρέμβαση του VAR ο Ρόμπερτς αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα, ενώ ο Ματετά βρισκόταν για αρκετή ώρα στο χορτάρι όσο οι γιατροί των Αετών του έδιναν τις πρώτες βοήθειες. Ο 27χρονος μεταφέρθηκε με φορείο και με μάσκα οξυγόνου λίγα λεπτά αργότερα εκτός αγωνιστικού χώρου, προτού μεταφερθεί με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο για εξετάσεις.

This ‘tackle’ on Mateta. Jesus Christ 😳 pic.twitter.com/0FetMDxOkP

Πάντως, οι φίλαθλοι της Μίλουγολ απέδειξαν για ακόμη μία φορά τον λόγο που θεωρούνται ως οι πιο μισητοί στην Αγγλία. Όση ώρα οι άνθρωποι της Πάλας περιποιούνταν τον Ματετά, εκείνοι φώναζαν το εμετικό σύνθημα «αφήστε τον να πεθάνει»...

Milwall fans singing “let him die” while a player is treated by paramedics is proper grim