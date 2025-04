Ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τη Λίβερπουλ, παραμένοντας στο Άνφιλντ και τα επόμενα χρόνια ως ηγέτης της αμυντικής γραμμής της.

Μετά την μεγάλη επιτυχία με την παραμονή του Μο Σαλάχ, η Λίβερπουλ επισημοποιήσε και την ανανέωση της συνεργασίας με τον ηγέτη της άμυνάς της, Βίρτζιλ Φαν Ντάικ. Ο Ολλανδός κεντρικός αμυντικός έβαλε την υπογραφή του σε νέο δίετες, κατά τα ρεπορτάζ, συμβόλαιο με τους «Ρεντς», μετά από δύσκολες διαπραγματεύσεις που κράτησαν αρκετό καιρό και τελεσφόρησαν στις αρχές του Απρίλη.

Όσον αφορά το συμβόλαιό του, αυτό, σύμφωνα με το «Athletic», θα παραμείνει στις 465.000 ευρώ την εβδομάδα και κάπως έτσι θα διατηρήσει το στάτους του καλύτερα αμειβόμενου αμυντικού στην Ευρώπη.

Ο 33χρονος ποδοσφαιριστής πρωτοήρθε στην ομάδα του Μέρσεϊσάιντ τον Γενάρη του 2018 από την Σαουθάμπτον, η οποία πήρε 84,65 εκατ. ευρώ για να τον παραχωρήσει. Έκτοτε φόρεσε την φανέλα των Ρεντς για συνολικά 314 φορές σκοράροντας 27 γκολ και δίνοντας 13 ασίστ και παίρνοντας και το περιβραχιόνιο της ομάδας.

Με την Λίβερπουλ κατέκτησε ένα Champions League (2019), μία Premier League (2020), ένα Κύπελλο Αγγλίας (2022), δύο Λιγκ Καπ (2022, 2024), ένα Κομιούνιτι Σιλντ (2023), ένα Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων (2020) κι ένα Σούπερ Καπ Ευρώπης (2020).

Virgil van Dijk has today signed a new contract with the Reds to extend his time with the club beyond the 2024-25 season 🙌😀

«Υπήρχε πάντα μέσα στο μυαλό μου. Ήταν πάντα η Λίβερπουλ. Δεν υπήρχε αμφιβολία στο μυαλό μου πως αυτό ήταν το μέρος που θα έπρεπε να βρίσκομαι εγώ και η οικογένειά μου. Είμαι ένας υιοθετημένος ''Scouser'', όπως με αποκάλεσε κάποτε κάποιος. Οπότε είμαι πολύ χαρούμενος να ακούω αυτά τα πράγματα και μου δημιουργούν ένα υπέροχο συναίσθημα».

"There wasn't any doubt in my head that this is the place to be for me and my family." 💬



