Η Λίβερπουλ ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολαίου του Μοχάμεντ Σαλάχ χωρίς να κάνουν γνωστό τον χρονικό ορίζοντα της νέας συνεργασία.

Λίγες μέρες αφότου έγινε γνωστό πως υπήρξε συμφωνία μεταξύ της Λίβερπουλ και των Σαλάχ και Φαν Ντάικ, οι «Ρεντς» του Μέρσεϊσαϊντ ανακοίνωσαν την υπογραφή του νέου συμβολαίου με τον Αιγύπτιο εξτρέμ.

Η Λίβερπουλ επιβράβευσε με τον τρόπο αυτό τον 32χρονο σούπερ σταρ τόσο για όσα της έχει προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια όσο και για την αδιανόητη σεζόν που κάνει φέτος έχοντας σκοράρει 32 γκολ και δώσει 22 ασίστ στα 45 παιχνίδια που έχει αγωνιστεί την τρέχουσα χρονιά.

Οι «Ρεντς» δεν έκαναν γνωστή την διάρκεια που θα έχει το νέο συμβόλαιο που υπέγραψαν με τον Σαλάχ, ωστόσο, όπως επιβεβαιώνει και ο ρεπόρτερ του Athletic, Τζέιμς Πιρς, αυτή θα είναι δύο χρόνια, όπως είχε κυκλοφορήσει.

Liverpool confirm that Mohamed Salah has signed a new contract. Two-year deal to keep the third highest goal scorer in the club’s history at Anfield until the summer of 2027. #LFC