Στην τελική ευθεία φαίνεται πως βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις ανανέωσης της Λίβερπουλ με τους Μοχάμεντ Σαλάχ και Βίρτζιλ Φαν Νταίκ που εμφανίζονται έτοιμοι για... υπογραφές!

Μπορεί ο Αλεξάντερ - Άρνολντ να παρουσιάζεται όλο και πιο μακριά από τη Λίβερπουλ με την πάροδο των εβδομάδων, όμως στο Μέρσεϊσαϊντ ετοιμάζονται για ρελάνς με τις άλλες δυο περιπτώσεις που τους απασχολούν. Εδώ και μήνες το μέλλον των Μοχάμεντ Σαλάχ και Βίρτζιλ Φαν Ντάικ παρουσιάζεται μετέωρο στο κλαμπ με αινιγματικές δηλώσεις και ενημερώσεις που... προβληματίζουν, όμως φαίνεται πως στο τέλος θα έχουμε γάμο!

Σύμφωνα με τον έγκυρο Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, που επιβεβαιώνεται κι από ρεπορτάζ των «Times», οι δυο «σημαίες» της Λίβερπουλ αναμένεται να παραμείνουν στον ιστό τους! Οι επαφές των Reds τόσο με την πλευρά του Αιγύπτιου, όσο και με εκείνη του Ολλανδού προχωρούν χωρίς προβλήματα και η συμφωνία ανανέωσης μοιάζει πλέον με μονόδρομο.

Οι επαφές με τις δυο πλευρές φαίνεται πως βρίσκονται στα τελικά στάδια κι εκτός από μια ανατροπή τις τελευταίες στιγμής, οι δυο «στρατιώτες» της Λίβερπουλ πρόκειται να βάλουν την υπογραφή τους σε νέα συμβόλαια και να δεσμευτούν στον σύλλογο για τα επόμενα χρόνια.

Κάπως έτσι οι Reds θέλουν να κλείσουν έναν φάκελο που τους απασχολούσε για καιρό με αίσιο τρόπο, διαβεβαιώνοντας πως δυο κομβικά κομμάτια του παζλ θα παραμείνουν στο κλαμπ με το οποίο συνδέθηκαν στο απόγειο της καριέρας τους.

🚨💣 BREAKING: Mo Salah, closing in on new deal at Liverpool as agreement is now at the final stages.



Club confident to get it done soon, same for Virgil van Dijk who recently confirmed positive progress made.



Salah and #LFC, expected to continue together. pic.twitter.com/V0wPp1TkKf