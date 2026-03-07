Τη φανέλα της Λίβερπουλ θα συνεχίζει να φοράει και τα επόμενα χρόνια ο Ράιαν Χράφενμπερχ, ο οποίος ανανέωσε με τους Άγγλους έως το καλοκαίρι του 2032.

Δεν το... κουνάει από το Μέρσεϊσαϊντ ο Ράιαν Χράφενμπερχ.Ο Ολλανδός μέσος άλλωστε ανανέωσε τη συνεργασία του με τη Λίβερπουλ, η οποία ανακοίνωσε πως έβαλε την υπογραφή του σε «νέο πολυετές συμβόλαιο με το κλαμπ».

Οι «Times» με δικό τους ρεπορτάζ πάντως φέρνουν περισσότερες λεπτομέρειες στο φως γύρω από το νέο deal, αποκαλύπτοντας πως θα έχει ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2032.

Κάπως έτσι η ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ κατάφερε να δεσμεύσει ένα από τα μεγαλύτερα περιουσιακά της στοιχεία. Ο 23χρονος μέσος έχει καταφέρει να εδραιωθεί στη μεσαία γραμμή της Λίβερπουλ κάτω από τις οδηγίες του Άρνε Σλοτ, ο οποίος εξακολουθεί να του δείχνει τυφλή εμπιστοσύνη.

Κι οι εμφανίσεις του δεν άργησαν να κινητοποιήσουν και τη διοίκηση της Λίβερπουλ, η οποία του πρόσφερε νέο συμβόλαιο για να τον δέσει στο λιμάνι και να απομακρύνει τον ανταγωνισμό. «Νιώθω πολύ, πολύ καλά. Ήμουν πραγματικά περήφανος που υπέγραψα την ανανέωση του συμβολαίου μου σε ένα τόσο μεγάλο κλαμπ. Είμαι πολύ χαρούμενος που θα μπορώ να μείνω για πολλά ακόμα χρόνια.

Ένιωσα αμέσως την εμπιστοσύνη από το κλαμπ, αλλά και από τον προπονητή. Η απόφαση για μένα ήταν ξεκάθαρη. Η οικογένειά μου είναι επίσης χαρούμενη εδώ. Βρισκόμαστε εδώ σχεδόν τρία χρόνια τώρα, οπότε τα ξέρουμε όλα. Είμαι πραγματικά χαρούμενος που μένω εδώ» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Ολλανδός στις δηλώσεις του.