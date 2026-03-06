Η Λίβερπουλ επικράτησε 3-1 της Γουλβς εκτός έδρας και πέρασε στα προημιτελικά του FA Cup.

Λίγες ημέρες μετά τη σοκαριστική ήττα από τη Γουλβς για την Premier League, η Λίβερπουλ πήρε το... αίμα της πίσω καθαρίζοντας με 3-1 εκτός έδρας τους Λύκους και παίρνοντας με άνεση το εισιτήριο για τα προημιτελικά του FA Cup.

Οι Reds ήταν ανώτεροι στο πρώτο μέρος αλλά δεν κατάφεραν να μετουσιώσουν την υπεροχή αυτή σε γκολ, με την κεφαλιά του Χάκπο στο έκτο λεπτό να καταλήγει στο δοκάρι και τον Τζόνστον να σταματά το σουτ του Ενγκουμόχα στο 11'. Ακολούθησαν μερικές άστοχες προσπάθειες από πλευράς Λίβερπουλ, με το 0-0 να μένει μέχρι την ανάπαυλα.

Το σκορ εντέλει άνοιξε νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Ρόμπερτσον να καρφώνει την μπάλα στα δίχτυα με εξαιρετικό σουτ στο 51'. Δύο λεπτά αργότερα δε, ήρθε και το 2-0, με τον Σαλάχ να σκοράρει από κοντά μετά από γύρισμα του Σκωτσέζου. Ένα γκολ που μέτρησε κατόπιν χρήσης VAR, καθώς αρχικά ακυρώθηκε για οφσάιντ.

Έχοντας σημαντικό προβάδισμα πλέον, η ομάδα του Άρνε Σλοτ διαχειρίστηκε με άνεση το υπόλοιπο του αγώνα και έφτασε σε τρίτο γκολ με δυνατό σουτ του Τζόουνς στο 74', πριν οι γηπεδούχοι σημειώσουν το γκολ της τιμής με τον Χουάνγκ στις καθυστερήσεις.