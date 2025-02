Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε πως έλαβε την καταγγελία για την Μάντσεστερ Σίτι, η στάση των «πολιτών»

Επιβεβαιώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η υποβολή καταγγελίας από την La Liga σχετικά με την παραβίαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας από την Μάντσεστερ Σίτι.

Τα λεγόμενα του προέδρου της La Liga, Χαβιέρ Τέμπας επιβεβαίωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία ενημέρωσε πως έλαβε καταγγελία από την ισπανική λίγκα σχετικά με πιθανές παραβιάσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας από την Μάντσεστερ Σίτι.

Το όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξήγησε πως ίσως εξετάσει τις πληροφορίες σχετικά με πιθανές ξένες χορηγίες που αποσταθεροποιούν την εσωτερική αγορά, σε οποιονδήποτε οικονομικό τομέα, συμπεριαλμβανομένων και των σπορ. Ωστόσο, ξεκαθαρίζει πως δεν μπορεί να σχολιάσει τίποτα σχετικά με εν εξελίξει έρευνες.

Η Μάντσεστερ Σίτι από την άλλη αρνείται πλήρως τους ισχυρισμούς αυτούς και καλεί όποιον θέλει να κοιτάξει τα οικονομικά της στοιχεία τα οποία έχουν δημοσιοποιηθεί ως απόδειξη πως δεν έχει κάνει τίποτα λάθος.

