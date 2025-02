Ο Μίκαελ Αντόνιο ακολουθεί πρόγραμμα αποκατάστασης στο Ντουμπάι μετά το σοβαρό ατύχημα του Δεκεμβρίου.

Ο Μίκαελ Αντόνιο της Γουέστ Χαμ έχει ξεκινήσει την αποκατάστασή του μετά το σοκαριστικό αυτοκινητιστικό ατύχημα που υπέστη τον Δεκέμβριο, ακολουθώντας ένα πρόγραμμα αποθεραπείας στο Ντουμπάι, σύμφωνα με τη «Dally Mail».

Ο διεθνής Τζαμαϊκανός επιθετικός ενεπλάκη σε ένα ατύχημα που συγκλόνισε το ποδοσφαιρικό κοινό τον Δεκέμβρη του 2024. Ευτυχώς γλύτωσε τα χειρότερα, καθώς οι εικόνες από τη σύγκρουση είχαν προκαλέσει έντονες ανησυχίες για την υγεία του. Μετά το ατύχημα, ο επιθετικός χρειάστηκε να απεγκλωβιστεί από το αυτοκίνητό του, καθώς είχε παγιδευτεί κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης στις 7 Δεκεμβρίου, στο Εππίνγκ του Έσσεξ. Μεταφέρθηκε αμέσως σε νοσοκομείο του κεντρικού Λονδίνου για περαιτέρω φροντίδα.

Αυτή τη στιγμή, ο Αντόνιο βρίσκεται στο Ντουμπάι, ακολουθώντας ένα ειδικό πρόγραμμα αποκατάστασης!

Hammer Michail Antonio has stepped up his recovery from his horrific car crash with a 12 day warm-weather rehabilitation programme in Dubai. pic.twitter.com/ymlj7tRiEC