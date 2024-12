Περίπου τρεις εβδομάδες μετά το τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκη, ο Μίκαελ Αντόνιο πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο που νοσηλευόταν, όπως μετέδωσε το «Sky Sports».

Ήταν 7 Δεκεμβρίου όταν ο ποδοσφαιρικός πλανήτης πάγωσε από το σοκαριστικό τροχαίο που ενεπλάκη ο Μίκαελ Αντόνιο της Γουέστ Χαμ, με τον σύλλογο μερικές ώρες αργότερα να καθησυχάζει άπαντες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του ποδοσφαιριστή, παρά την αρχικά πολύ έντονη ανησυχία όλων.

Μάλιστα, ο Τζαμαϊκανός υποβλήθηκε σε επέμβαση στο πόδι του και παρέμενε στο νοσοκομείο εδώ και περίπου έναν μήνα. Παραμονή Πρωτοχρονιάς, όπως μετέδωσε το «Sky Sports», ο Αντόνιο πήρε εξιτήριο και επέστρεψε στο σπίτι του όπου θα συνεχίσει την ανάρρωσή του κοντά στα αγαπημένα του πρόσωπα.

BREAKING: Michail Antonio has been discharged from hospital and is recovering at home following his car accident on December 7th. pic.twitter.com/67T2w3nyK7