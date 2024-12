Σε σοβαρό τροχαίο ατύχημα ενεπλάκη ο επιθετικός της Γουέστ Χαμ, Μίκαελ Αντόνιο, με τους Λονδρέζους να προσεύχονται για την κατάσταση της υγείας του μέσω ανακοίνωσης!

Αγωνία για την κατάσταση της υγείας του Μίκαελ Αντόνιο! Η Γουέστ Χαμ μέσω ανακοίνωσης αποκάλυψε πως ο Τζαμαϊκανός επιθετικός ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα το Σάββατο (7/12), χωρίς να παρέχει περισσότερες πληροφορίες.

«Η Γουέστ Χαμ μπορεί να επιβεβαιώσει ότι ο επιθετικός Μίκαελ Αντόνιο ενεπλάκη σήμερα σε τροχαίο ατύχημα. Οι σκέψεις και οι προσευχές όλων στο κλαμπ είναι με τον Μίκαελ, την οικογένεια και τους φίλους του αυτή τη στιγμή. Το κλαμπ θα εκδώσει ενημέρωση εν ευθέτω χρόνω» τόνισε, σημαίνοντας άμεσα συναγερμό στον κόσμο του ποδοσφαίρου.

Την ίδια ώρα δημοσιεύματα από την Αγγλία φέρνουν στο φως της δημοσιότητας φωτογραφίες μιας συντετριμμένης Ferrari στο Έσεξ, με τον οδηγό σύμφωνα με πληροφορίες να διακομίζεται με ελικόπτερο στο πλησιέστερο νοσοκομείο.

Παρόλα αυτά δεν έχει επιβεβαιωθεί πως ο οδηγός του πολυτελούς αυτοκινήτου ήταν ο επιθετικός της Γουεστ Χαμ, με την ανακοίνωση του κλαμπ ωστόσο να εμπνέει δικαιολογημένα μια ανησυχία.

Αυτή πάντως δεν είναι η πρώτη φορά που ο Αντόνιο εμπλέκεται σε τροχαίο. Ανήμερα των Χριστουγέννων του 2019 ο επιθετικός της Γουέστ Χαμ είχε συγκρουστεί με την Lamborghini Huracan σε ένα υπόστεγο ενός σπιτιού στο Νότιο Λονδίνο, όταν έχασε τον έλεγχο του οχήματος.

Club Statement



West Ham United can confirm striker Michail Antonio has today been involved in a road traffic accident.



The thoughts and prayers of everyone at the Club are with Michail, his family and friends at this time.



The Club will issue an update in due course. pic.twitter.com/v3ZNyR80fd