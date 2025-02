Με ανακοίνωσή της, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επιβεβαίωσε ότι ο Λισάντρο Μαρτίνες υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου στο αριστερό γόνατο και πιθανότατα θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν.

Μεγάλο ήταν το πλήγμα που υπέστη η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με τον Λισάντρο Μαρτίνες, ο οποίος είχε αποχωρήσει με φορείο κατά της διάρκεια της αναμέτρησης με την Κρίσταλ Πάλας την περασμένη Κυριακή (2/2, 0-2) στο «Ολντ Τράφορντ».

Ο τραυματισμός του Αργεντινού, που έφυγε από τον αγωνιστικό χώρο με δάκρυα στα μάτια, είχε αξιολογηθεί από την αρχή ως αρκετά σοβαρός, καθώς όπως έγινε γνωστό ο 27χρονος αμυντικός υπέστη ρήξη χιαστού.

Την Πέμπτη (6/2), η Γιουνάιτεντ με επίσημη ανακοίνωσή της επιβεβαίωσε ότι ο Μαρτίνες έχει υποστεί ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου στο αριστερό γόνατο και κατά πάσα πιθανότητα θα χάσει το υπόλοιπο της φετινής σεζόν.

We can confirm that @LisandrMartinez suffered an injury to his cruciate ligament in Sunday’s game against Crystal Palace.



Wishing you a speedy recovery, Licha ❤️#MUFC