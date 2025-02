Σοκ επικρατεί στις τάξεις της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, καθώς ο Λισάντρο Μαρτίνες υπέστη ρήξη χιαστού στο ματς με την Κρίσταλ Πάλας (2-0) και θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν.

Ο Λισάντρο Μαρτίνες τραυματίστηκε σοβαρά στον αγώνα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με την Κρίσταλ Πάλας(2-0), στο 76ο λεπτό. Οι χειρότεροι φόβοι επιβεβαιώθηκαν για τους Red Devils καθώς ο Λισάντρο Μαρτίνες υπέστη ρήξη χιαστού και θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν. Σύμφωνα με το «TyC Sports», ο Αργεντινός αμυντικός θα παραμείνει εκτός δράσης για το υπόλοιπο της χρονιάς, κάτι που σημαίνει ότι δεν θα μπορεί να ενισχύσει την ομάδα του σε μια κρίσιμη καμπή της σεζό

🚨⚠️ Lisandro Martínez has torn his ACL and his season is now over, reports TyC Sports. pic.twitter.com/ydpDIPQRJp