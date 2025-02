Με φορείο και δάκρυα στα μάτια αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο του «Ολντ Τράφορντ» ο Λισάντρο Μαρτίνες, μετά από τον σοβαρό τραυματισμό του στην διεκδίκηση της μπάλας με τον Σαρ.

Σοκαριστικός ήταν ο τραυματισμός του Λισάντρο Μαρτίνες στην αναμέτρηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με την Κρίσταλ Πάλας για την 24η αγωνιστική της Premier League. Σαν να μην έφταναν τα αγωνιστικά προβλήματα και οι παθογένειες που παρουσιάζει το σύνολο του Ρούμπεν Αμορίμ, ο Αργεντίνος «πάγωσε» τον κόσμο στο «Ολντ Τράφορντ» στο 76ο λεπτό.

Σε μία ανύποπτη φάση, διεκδικώντας την μπάλα κόντρα στον Σαρ, ο Μαρτίνες πάτησε άσχημα στο χορτάρι και έπεσε στο έδαφος. O 27χρονος αμυντικός σφάδαζε από τον πόνο και μάλιστα το φορείο μπήκε αμέσως στον αγωνιστικό χώρο. Περίπου έξι λεπτά μετά, μεταφέρθηκε δακρυσμένος προς τα αποδυτήρια πάνω στο φορείο, με την εικόνα του να είναι ιδιαίτερα ανησυχητική.

Lisandro Martinez injury looks bad, man. He was just getting back in form 💔 pic.twitter.com/BQGclB9upk

Θυμίζουμε ότι είχε χάσει το μεγαλύτερο μέρος της περσινής σεζόν, όταν ταλαιπωρήθηκε από σωρεία τραυματισμών, μεταξύ των οποίων και στο γόνατο όπου φαίνεται ότι έπαθε ζημιά και απέναντι στην Πάλας.

📸 - Martinez is carried off completely in Tears. Probably an ACL Injury. Get Well Soon Licha.#MUNCRY pic.twitter.com/3mHjAS0ZLr