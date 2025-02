Ο Ρούμπεν Αμορίμ κλήθηκε να σχολιάσει τις μεταγραφικές κινήσεις της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο χειμερινό «παράθυρο»α τονίζοντας ότι έγιναν πολύ συγκεκριμένες κινήσεις για να αποφευχθούν προηγούμενα λάθη.

Η αποχώρηση του Μάρκους Ράσφορντ από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ως δανεικός στην Άστον Βίλα, ήταν μία από τις μεγάλες μεταγραφικές κινήσεις που έγιναν στην Premier League. Κάτι που φαινόταν αναπόφευκτο λόγω των σχέσεων του Άγγλου με τον Ρούμπεν Αμορίμ.

Από την άλλη, η Γιουνάιτεντ απέκτησε τον 20χρονο Πάτρικ Ντόργκου από την Λέτσε θωρακίζοντας την άμυνά της, η οποία δέχθηκε σοβαρό πλήγμα με τον τραυματισμό του Λισάντρο Μαρτίνες.

Ο προπονητής των Κόκκινων Διαβόλων στάθηκε στις μεταγραφικές κινήσεις της ομάδας του στη συνέντευξη Τύπου για το ματς απέναντι στη Λέστερ (7/2, 22:00), τονίζοντας αφενός ότι η Γιουνάιτεντ χρειάζεται χρόνο για να επανέλθει και αφετέρου ότι δεν θα ήθελε να συμβούν ξανά λάθη που έχουν γίνει στο παρελθόν.

«Αυτό που αισθάνομαι είναι ότι ο σύλλογος παίρνει το χρόνο του. Γνωρίζουμε την επείγουσα ανάγκη της ομάδας αυτή τη στιγμή, αλλά είμαστε πολύ προσεκτικοί με τις μεταγραφές, γιατί κάναμε κάποια λάθη στο παρελθόν. Το να αλλάζεις τα πάντα στη μέση της σεζόν χωρίς νέες μεταγραφές είναι ένας κίνδυνος για έναν προπονητή, αλλά έχω ξεκάθαρη ιδέα για το τι θέλω να κάνω και παίρνω αυτά τα ρίσκα γιατί στο τέλος θα αποδώσει. Τώρα έχουμε χρόνο για προπόνηση, θα βελτιώσουμε την ομάδα, τους παίκτες. Θέλω έναν συγκεκριμένο τύπο παικτών, ένα διαφορετικό προφίλ και αλλάζουμε άμεσα», είπε ο Πορτογάλος τεχνικός προσθέτοντας για τον Ράσφορντ:

