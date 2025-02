Επίσημα παίκτης της Τότεναμ ο Ματάις Τελ, με τους Spurs να ανακοινώνουν τον δανεισμό του από τη Μπάγερν αλλά και οψιόν αγοράς που μπορεί να ενεργοποιηθεί το καλοκαίρι.

Εκρηκτικό φινάλε στο μεταγραφικό παράθυρο για την Τότεναμ! Αφού απέκτησαν τον 26χρονο στόπερ, Κέβιν Ντανσό, με 25 εκατομμύρια ευρώ από τη Λανς, οι Spurs κατάφεραν να ολοκληρώσουν την ανατροπή με την περίπτωση του Ματάις Τελ σε μια σημαντική ενίσχυση και της επιθετικής γραμμής.

Αν και τις προηγούμενες μέρες οι συζητήσεις είχαν καταρρεύσει, η Τότεναμ επέστρεψε δυναμικά στην υπόθεση και κατάφερε να πείσει τόσο τη Μπάγερν, όσο και τον Γάλλο επιθετικό για τον δανεισμό του.

Και σαν... κερασάκι στην τούρτα κατάφερε να προσθέσει και οψιόν αγοράς για το καλοκαίρι, παρά τους αρχικούς ενδοιασμούς των Βαυαρών. Αν και οι δυο πλευρές δεν έχουν αποκαλύψει το ποσό, φημολογείται πως η οψιόν ανέρχεται στα 60 εκατομμύρια ευρώ, με τον Τελ πάντως σε κάθε περίπτωση να ανακοινώνεται ως το νεότερο μεταγραφικό απόκτημα των Άγγλων με τη μορφή δανεισμού.

Τη φετινή περίοδο ο 19χρονος κατέγραψε 19 συμμετοχές με τη φανέλα της Μπάγερν και κάτι λιγότερο από 500 αγωνιστικά λεπτά με απολογισμό μόλις μια ασίστ.

We are delighted to announce the signing of Mathys Tel on loan from Bayern Munich, subject to international clearance and work permit ✍️