Στην Τότεναμ θα συνεχίσει για το υπόλοιπο της σεζόν ο Μτάις Τελ, με τους Spurs να τον αποκτούν από τη Μπάγερν με τη μορφή εξάμηνου δανεισμού.

Όλα μύριζαν... κατάρρευση μεταξύ των συζητήσεων της Τότεναμ με τον Ματάις Τελ για τη μετακίνηση του νεαρού επιθετικού στο Λονδίνο, αλλά τα δεδομένα άλλαξαν λίγες ώρες πριν από την εκπνοή του χειμερινού «παράθυρου».

Αφού ο Γάλλος δεν τα βρήκε ούτε με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ούτε με την Κρίσταλ Πάλας που ασχολήθηκαν με την περίπτωσή του, οι Spurs πραγματοποίησαν μεγάλο comeback και κατάφεραν να του αλλάξουν γνώμη ώστε να ετοιμάσει βαλίτσες για Λονδίνο.

Σύμφωνα με τον έγκυρο Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Τότεναμ κατάφερε να φτάσει σε συμφωνία τόσο με τον 19χρονο, όσο και με τη Μπάγερν για τον δανεισμό του μέχρι το καλοκαίρι, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται οψιόν αγοράς.

Στο Μόναχο άλλωστε ο Τελ δεν είχε τον χρόνο συμμετοχής που επιθυμούσε και έψαχνε έναν προσωρινό τρόπο διαφυγής ώστε να πάρει αγωνιστικά λεπτά στα πόδια του. Αυτή την ευκαιρία θα του προσφέρει η Τότεναμ, με τον Άγγελο Ποστέκογλου μάλιστα να φημολογείται πως έπαιξε καθοριστικό ρόλο ώστε να αλλάξει τη γνώμη του ποδοσφαιριστή και να τον πείσει να υπογράψει στους Λονδρέζους.

🚨⚪️ BREAKING: Mathys Tel to Tottenham on loan, here we go! 💣



Straight loan and NO buy option clause.



Agreement reached between clubs as Bayern have accepted player’s decision and player on his way with agent Gadiri Camara.



Deal in place, as @Plettigoal reported. pic.twitter.com/dNocUZaplI