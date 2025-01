Όλο και πιο κοντά στην Μάντσεστερ Σίτι βρίσκεται o Ομάρ Μαρμούς, καθώς οι Citizens έφτασαν σε συμφωνία με την Άιντραχτ Φρανκφούρτης για την απόκτηση του Αιγύπτιου.

Μετά από πολλές ημέρες διαπραγματεύσεων μεταξύ της Μάντσεστερ Σίτι και της Άιντραχτ Φρανκφούρτης για την περίπτωση του Ομάρ Μαρμούς, οι δύο σύλλογοι φαίνεται πως έδωσαν τελικά τα χέρια και ο Αιγύπτιος ετοιμάζει σιγά-σιγά βαλίτσες για Μάντσεστερ.

Όπως αναφέρει το «RMC Sports», οι Αετοί αποδέχθηκαν την πρόταση του κατέθεσε η Σίτι με το deal να κυμαίνεται στα 70 με 80 εκατ. ευρώ για τον Αιγύπτιο που φέτος κάνει... θραύση με τη φανέλα της Άιντραχτ.

