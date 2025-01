Ομάρ Μαρμούς και Μάντσεστερ Σίτι τα έχουν βρει μεταξύ τους και πλέον όλα έγκεινται στη συμφωνία των Citizens με την Άιντραχτ για την παραχώρηση του Αιγύπτιου.

Η Μάντσεστερ Σίτι θέλει να κάνει δικό της τον Ομάρ Μαρμούς από την Άιντραχτ Φρανκφούρτης και προχωράει τις διαδικασίες για τον 25χρονο Αιγύπτιο.

Όπως αναφέρει ο Φλόριαν Πλέτενμπεργκ, οι Citizens έχουν ήδη έρθει σε προφορική συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή των Αετών, ο οποίος από την πλευρά του θέλει να μετακομίσει στο Μάντσεστερ, κάτι το οποίο γνωρίζουν και οι συμπαίκτες του.

Η Σίτι αναμένεται να καταθέσει την πρότασή της μέχρι το σαββατοκύριακο, με την Άιντραχτ να απαιτεί ένα ποσό της τάξεως των 80 εκατ. ευρώ για το... βαρύ πυροβολικό της. Όπως γίνεται αντιληπτό, τα πάντα πλέον έγκεινται στο να βρεθεί η χρυσή τομή μεταξύ των δύο ομάδων.

