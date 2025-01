Ρόδρι: «Θέλω να ξαναπαίξω αυτή τη σεζόν»

Αποφασισμένος να επιστρέψει φέτος, παρά τον σοβαρό τραυματισμό του, δήλωσε ο Ρόδρι στην «As».

Ο Ρόδρι σε συνέντευξή του στην «As» έδειξε αποφασισμένος να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση αυτή τη σεζόν, παρά τον σοβαρό τραυματισμό του. Ο Ισπανός μέσος, που υπέστη ρήξη χιαστού στο ματς της Μάντσεστερ Σίτι με την Άρσεναλ, εξέφρασε την αισιοδοξία του για την ανάρρωσή του.

Πιο συγκεκριμένα, ο νικητής της Χρυσής μπάλας τόνισε τη σημασία της θετικής νοοτροπίας και της προσεκτικής αποκατάστασης, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Είμαι ένα άτομο που αναρρώνει καλά και με θετική νοοτροπία. Το πνευματικό κομμάτι είναι πολύ σημαντικό για την ανάρρωση. Όλα πάνε πολύ καλά. Θέλω να ξαναπαίξω αυτή τη σεζόν».

Rodri on returning this season: “Yes, yes, yes! Also, I know myself, I'm a person who recovers well, with positive mentality”.



“The issue of the head was very important in recovery. Everything is going very well”.



“I want to play again this season”, told @diarioas. pic.twitter.com/WHddlGMym0