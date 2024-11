Η Μάντσεστερ Σίτι τίμησε τον Ρόδρι για την κατάκτηση της Χρυσής Μπάλας με ένα φαντασμαγορικό show στο «Έτιχαντ», πριν την αναμέτρηση με την Τότεναμ.

Όλοι οι προβολείς του «Έτιχαντ» στράφηκαν στον Ρόδρι, στιγμές πριν την αναμέτρηση της Μάντσεστερ Σίτι με την Τότεναμ! Οι Citizens ετοίμασαν ειδική φιέστα «γιορτάζοντας» την κατάκτηση της Χρυσής Μπάλας από τον Ισπανό μέσο, ο οποίος τιμήθηκε από την ομάδα του μέσα σε μία εντυπωσιακή ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι οπαδοί στις κερκίδες.

Ο Ρόδρι μπήκε στον αγωνιστικό χώρο του «Έτιχαντ» εν μέσω καθολικής αποθέωσης, παρέλαβε το βραβείο της Χρυσής Μπάλας και καταχειροκροτήθηκε από όλο το γήπεδο. Τη σκυτάλη πήραν οι συμπαίκτες του που του επεφύλασσαν με τη σειρά τους πανηγυρική υποδοχή!

