Ο σοβαρός τραυματισμός του Ρόδρι επιβεβαιώθηκε και με τη... βούλα, καθώς η Μάντσεστερ Σίτι γνωστοποίησε πως ο Ισπανός έχει υποστεί ζημιά στον σύνδεσμο του γονάτου του, με αποτέλεσμα να τίθεται εκτός για το υπόλοιπο της σεζόν.

Το «σοκ» για τη Μάντσεστερ Σίτι είναι πλέον και επίσημο. Ο Ρόδρι δεν κατάφερε να γλιτώσει τα χειρότερα, καθώς οι «πολίτες» γνωστοποίησαν πως ο Ισπανός μέσος έχει υποστεί σοβαρή ζημιά στον χιαστό και έτσι θα χρειαστεί να μείνει εκτός αγωνιστικών χώρων για το υπόλοιπο της τρέχουσας σεζόν.

Ο Ρόδρι τραυματίστηκε σοβαρά στο μεγάλο ντέρμπι με την Άρσεναλ στο «Έτιχαντ» και χρειάστηκε να αντικατασταθεί κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου. Ο έμπειρος και κομβικός χαφ της Σίτι δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί ξανά φέτος, με τον Πεπ Γκουαρδιόλα να καλείται να βρει λύση για να καλύψει το κενό που θα αφήσει ο Ρόδρι στον άξονα των «πολιτών».

Όλα αυτά ενώ πριν από μόλις λίγες ημέρες ο Ρόδρι μιλούσε για τον σοβαρό κίνδυνο τραυματισμών, επειδή οι παίκτες είναι αρκετά φορτωμένοι με το ποδοσφαιρικό καλεντάρι. Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση της η Σίτι, ο Ισπανός αναμένεται να εξεταστεί εκ νέου από έναν ειδικό γιατρό στην Ισπανία προκειμένου να ξεκαθαριστεί ο βαθμός της ζημιάς που έχει υποστεί στο γόνατο του, με τις ενδείξεις πάντως να μην είναι θετικές.

We can confirm that Rodri has suffered a ligament injury to his right knee.



Everyone at the Club wishes him a speedy recovery 🩵



