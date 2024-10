Ρόδρι, ο κορυφαίος παίκτης στον πλανήτη για το 2024! Ο Ισπανός άφησε πίσω τους (απόντες) Βινίσιους-Μπέλινγκχαμ-Καρβαχάλ κι έγινε ο διάδοχος του Λιονέλ Μέσι με την πρώτη του Χρυσή Μπάλα.

Η ανατροπή είναι επίσημη: Η Χρυσή Μπάλα πέρασε στα χέρια του Ρόδρι! Αν κι εδώ και αρκετό διάστημα στην Ισπανία ήταν σίγουροι για τη νίκη του Βινίσιους Ζούνιορ, ο μέσος της Μάντσεστερ Σίτι τελικά έφερε... τούμπα τα προγνωστικά, άφησε πίσω του τον Βραζιλιάνο και ανακηρύχθηκε στο Παρίσι ως ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής στον πλανήτη για το 2024.

RODRI IS THE 2024 MEN'S BALLON D'OR! #ballondor @ManCity @ChampionsLeague pic.twitter.com/heWvSQsOxn

Φυσικά πρόκειται για την πρώτη φορά που ο Ρόδρι κατακτά τη Χρυσή Μπάλα κι έτσι έγινε ο τρίτος Ισπανός της ιστορίας που κάνει δικό του το βραβείο μετά τους Λούις Σουάρεθ και Αλφρέδο Ντι Στέφανο. Ως ο μετρονόμος της Μάντσεστερ Σίτι, ο Ρόδρι αποτέλεσε τον θεμελιώδη λίθο πίσω από ακόμα μια κατάκτηση Premier League με τη φανέλα των Citizens, όμως την πραγματική διαφορά έκαναν οι εμφανίσεις του στο EURO 2024.

Από τη θέση του αμυντικού χαφ στο πρότζεκτ του Λουίς Ντε Λα Φουέντε κατάφερε να αναδειχθεί ως πολυτιμότερος παίκτης της διοργάνωσης, οδηγώντας την Ισπανία μέχρι την κατάκτηση του θεσμού στο Βερολίνο μετά και τη νίκη στον τελικό με 2-1 επί της Αγγλίας.

Με το EURO 2024 και την Premier League ως «παράσημα» στους ώμους τους, αλλά και με τις πατερίτσες να τον στηρίζουν μετά τη ρήξη χιαστού που υπέστη, ο Ρόδρι κατέφτασε κυριολεκτικά χωρίς... ανταγωνισμό στο «Théâtre du Châtelet» του Παρισιού για να παραλάβει το βραβείο του μετά και την απόφαση του μεγαλύτερου ανταγωνιστή του, Βινίσιους, αλλά και ολόκληρης της Ρεάλ να μην παραστεί στην εκδήλωση.

Κάπως έτσι έγινε ο πρώτος μέσος που κατακτάει τη Χρυσή Μπάλα μετά τον Λούκα Μόντριτς πίσω στο 2018, γράφοντας με χρυσά γράμματα τα όνομά του στην ιστορία του θεσμού. «Είναι μια απίστευτη βραδιά βραδιά για εμένα» τόνισε αρχικά ο αρχηγός της Ισπανίας, προτού συνεχίσει. «Έχω να ευχαριστήσω πολλούς, για πολλά, το ποδόσφαιρο το ίδιο και την UEFA. Είμαι μία ακόμη χρονιά εδώ. Όλους όσοι με εμπιστεύθηκαν, είναι ξεχωριστό για την οικογένειά μου και την χώρα μου.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλα τα μέλη της οικογένειας μου. Επίσης δεν θα ήμουν εδώ αν δεν ήταν οι συμπαίκτες μου, το σταφ της Σίτι και της εθνικής Ισπανίας. Για εμένα η Σίτι είναι το καλύτερο κλαμπ στον κόσμο. Ευχαριστώ των Ντε Λα Φουέντε που με εμπιστεύεται, τους συμπαίκτες μου. Γιαμάλ, να συνεχίζεις να δουλεύεις σκληρά, αξίζεις τα πάντα. Είναι νίκη για το ισπανικό ποδόσφαιρο. Ο Ίκερ, ο Τσάβι, ο Ινιέστα δεν το κατέκτησαν και το άξιζαν. Πολλοί μου έγραψαν ότι το ποδόσφαιρο νίκησε, φαινόμαστε και εμείς στη μεσαία γραμμή» συμπλήρωσε.

Το βάθρο συμπλήρωσαν οι δυο άσοι της Ρεάλ, Βινίσιους και Μπέλινγκχαμ που κατέκτησαν τη δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα, μετά από μια επιτυχημένη σεζόν στη Μαδρίτη με τις κατακτήσεις των La Liga και Champions League.

RODRI, YOU WON IT! You're our 2024 Ballon d'Or! #ballondor @ChampionsLeague pic.twitter.com/z4Xwgp8s9T