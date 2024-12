Ρόδρι: «Η Μάντσεστερ Σίτι πρέπει να πάρει τον Νίκο Γουίλιαμς»

Ο Ρόδρι εξέφρασε τον θαυμασμό του για τον Νίκο Γουίλιαμς και κάλεσε τη Μάντσεστερ Σίτι να κινηθεί άμεσα για την απόκτησή του.

Ο Ρόδρι κάλεσε δημόσια τη Μάντσεστερ Σίτι να κινηθεί άμεσα για την απόκτηση του συμπαίκτη του στην Εθνική Ισπανίας, Νίκο Γουίλιαμς. Σε δηλώσεις του στην «AS», ο Ισπανός μέσος υπογράμμισε τη αξία του νεαρού εξτρέμ και τόνισε πως οι Πολίτες πρέπει να τον αποκτήσουν.

Ο 28χρονος Ισπανός, τη στιγμή που η ομάδα του Γκουαρδίολα περνά μια δύσκολη περίοδο, με επτά συνεχόμενες ήττες σε όλες τις διοργανώσεις και μία νίκη μετά από ένα μήνα επί της Νότιγχαμ(3-0), ζήτησε από την ομάδα του να κινηθεί άμεσα για την απόκτηση του 22χρονου Ισπανού.

«Ο Νίκο είναι παίκτης παγκόσμιας κλάσης και η Σίτι χρειάζεται τέτοιους παίκτες. Πρέπει να κινηθεί άμεσα για να τον πάρει στην Αγγλία», δήλωσε χαρακτηριστικά ο νικητής της Χρυσής Μπάλας.

