Athletic: «Ο Μαρινάκης μείωσε το χρέος της Φόρεστ μετατρέποντας δάνεια 82 εκατ. λιρών σε μετοχικό κεφάλαιο»

Δημοσίευμα του «Athletic» αποκαλύπτει πως ο Βαγγέλης Μαρινάκης κατάφερε να ελαφρύνει το χρέος της Νόριγχαμ Φόρεστ, μετατρέποντας δάνεια 82 εκατομμυρίων λιρών σε μετοχικό κεφάλαιο.

Μια στρατηγική γνωστή από τα προηγούμενα χρόνια ακολούθησε ο Βαγγέλης Μαρινάκης στη Νότιγχαμ Φόρεστ, όμως αυτή τη φορά σε ακόμα μεγαλύτερη κλίμακα! Όπως αποκαλύπτει το «Athletic», ο ισχυρός άνδρας της αγγλικής ομάδας κατάφερε να μειώσει το χρέος της μετατρέποντας δάνεια 82 εκατομμυρίων λίρες σε μετοχικό κεφάλαιο.

Πρόκειται για μια τακτική που έχει ακολουθήσει κατ΄επανάληψην στο παρελθόν, όμως όπως συμπληρώνει το δημοσίευμα αυτή τη φορά πρόκειται για το μεγαλύτερο χρηματικό ποσό που έχει καταφέρει να διαγράψει μέχρι στιγμής στη Νότιγχαμ Φόρεστ σε ό,τι αφορά τα δάνεια.

Τον Μάρτιο του 2023 ο Μαρινάκης είχε επαναλάβει αυτή την κίνηση μετατρέποντας δάνεια ύψους 41 εκατομμυρίων λιρών σε μετοχικό κεφάλαιο, όπως είχε πράξει και με ποσά των 12 εκατομμυρίων και 20 εκατομμυρίων λιρών δυο χρόνια νωρίτερα.

Μέσω αυτής της διαδικασίας ο Έλληνας επιχειρηματίας βοηθάει τον σύλλογο να μην επιβαρύνεται σημαντικά από χρέη, τα οποία αποτελούν οικονομικά βραχνά για αρκετές ομάδες της Premier League. Πρόκειται φυσικά για μια επιτυχία της Νότιγχαμ Φόρεστ και στο οικονομικό τερέν, την ίδια στιγμή που αγωνιστικά... πετάει στην τρίτη θέση της Premier League.

Nottingham Forest owner Evangelos Marinakis has reduced the club’s debt by converting another £82million of loans into share capital.



The #NFFC owner has done this on a regular basis in recent years, but this is the biggest amount of money he has written off loans so far.



In… pic.twitter.com/5kuuaiOfZ8