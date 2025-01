Ο υποβιβασμός μοιάζει με σενάριο επιστημονικής φαντασίας αυτή τη στιγμή για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αλλά οι συνέπειες θα ήταν πέρα για πέρα πραγματικές, με τεράστια πλήγματα στο πρεστίζ και την οικονομική της κατάσταση.

Ο Ρούμπεν Αμορίμ το είπε περισσότερο σε μια απέλπιδα προσπάθεια να προκαλέσει «σοκ» εντός των τειχών. «Είναι σαφές πως θα παλέψουμε για να σωθούμε», δήλωσε χαρακτηριστικά μετά την πέμπτη ήττα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στα τελευταία έξι παιχνίδια πρωταθλήματος, που την άφησε στην 14η θέση ενόψει 2025. Το αν το «σοκ» θα αποτυπωθεί με αντίδραση στο χορτάρι, θα φανεί σύντομα. Σε πρώτο χρόνο, όμως, ο Πορτογάλος πέτυχε για τα καλά τον σκοπό του.

Η λέξη «υποβιβασμός» μπήκε βίαια, από το πουθενά, στην καθημερινότητα ενός κλαμπ που δεν είχε συνδεθεί ποτέ μαζί της εδώ και πέντε δεκαετίες, από τα μέσα των '70s δηλαδή όταν και έπαιξε για τελευταία φορά ως τώρα στην δεύτερη κατηγορία. Πρακτικά, δεν φαίνεται να συντρέχουν λόγοι για τέτοιο βαθμό ανησυχίας. Η διαφορά είναι στο +7 από την επικίνδυνη ζώνη, όμως, ο Πορτογάλος ψάχνει απεγνωσμένα τον διακόπτη για να αντιστρέψει το κλίμα σε έναν οργανισμό που νοσεί, που αποφάσισε να παίξει... χαμηλά την μπάλα δημοσίως.

Τι θα συνέβαινε, όμως στους Κόκκινους Διαβόλους ακόμα και σε αυτό το μακρινό και προς το παρόν ευφάνταστο σενάριο του υποβιβασμού; Με μία λέξη; Καταστροφή. Με έναν αριθμό; Τουλάχιστον 300 εκατομμύρια ευρώ άμεσων απωλειών στα έσοδά της. Και με μια σκέψη; Ένας από τους διασημότερους, πολυπληθέστερους και πιο επιτυχημένους συλλόγους στον πλανήτη σε παντελώς ξένα για τα στάνταρ του ύδατα, με υπέρογκες υποχρεώσεις και καμία εγγύηση.

Το κόστος θα ήταν δυσβάσταχτο για τη Γιουνάιτεντ και θα αφορούσε σχεδόν όλες τις πηγές εισροής χρημάτων: τηλεοπτικά έσοδα, εμπορικές συμφωνίες, bonus επίδοσης, πέραν αναμφίβολα του «limit down» στο πρεστίζ της. Μονάχα ο κόσμος της θα ήταν ικανός να κρατήσει ζωντανή τη «φλόγα» και τα έσοδα από τα εισιτήρια στα ύψη, αν όμως δεν αποφάσιζε να γυρίσει την πλάτη του στη διοίκηση Ράτλιφ για τη «γούνα» της οποίας όμως έχει ήδη ουκ ολίγα... ράμματα.

Το μεγαλύτερο μέρος της πίτας των εγγυημένων εσόδων που θα χάσει η Γιουνάιτεντ αφορά τα τηλεοπτικά δικαιώματα, τον πυλώνα που εκτίναξε στα ύψη τη Λίγκα και τις συνθήκες βιωσιμότητας που εξασφαλίζουν ακόμα και οι μικρότεροι σύλλογοι που βλέπουν το φως της Premier League.

Η Γιουνάιτεντ δεδομένα κατέχει ένα από τα υψηλότερα συμβόλαια στο αγγλικό ποδόσφαιρο με ετήσια έσοδα 197 εκατ. ευρώ από το τηλεοπτικό πακέτο της Premier League, ποσό που φτάνει τα 267 εκατ. ευρώ αν προσθέσει κανείς και το deal της Ευρώπης.

Ενδεχόμενος υποβιβασμός θα σήμαινε ότι η Γιουνάιτεντ θα έπρεπε να ζήσει με τα parachute payments, τις πληρωμές που δίνονται ως «μαξιλαράκι» στις ομάδες που πέφτουν στην Championship και ισούνται με το 55% της μέσης αμοιβής από τα τηλεοπτικά δικαιώματα της Premier: δηλαδή, με το ποσό των 52,5 εκατ. ευρώ.

Στην περίπτωση της Γιουνάιτεντ, δεδομένου ότι από τη σεζόν 2025-26 ανοίγει νέος κύκλος τηλεοπτικών δικαιωμάτων, θα υπήρξε οριακή αύξηση στα 65,5 εκατ. ευρώ, αλλά και πάλι το ποσό αυτό αποτελεί το ένα τέταρτο όσων κερδίζει στην PL και η χασούρα θα άγγιζε τα 132 εκατομμύρια ευρώ!

Εκτός των αμιγώς τηλεοπτικών, αν η Γιουνάιτεντ έφτανε στο σημείο του υποβιβασμού θα έχανε άλλα 37 εκατομμύρια ευρώ τουλάχιστον λόγω της τελικής της κατάταξης. Κάθε θέση στον βαθμολογικό πίνακα της Premier προσφέρει επιπλέον έπαθλο ύψους 3,7 εκατ. ευρώ, επομένως αν η Γιουνάιτεντ τερμάτιζε έστω στη 18η θέση, η ζημία της συγκριτικά με την περσινή χρονιά που ήταν η χειρότερη της ιστορίας της (8η) θα ήταν δεκαπλάσια.

Τα κλαμπ που μπορούν να αντιπαραβάλουν το μέγεθος και την εμπορικη αξία τους στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού. Ακόμα και στην ελλειματική σε επίπεδα δόξας εποχή μετά τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, το brand της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι από τα πλέον πολύτιμα στον παγκόσμιο χάρτη και της αποφέρει ετησίως σχεδόν τα μισά (46%) από τα συνολικά της έσοδα που ανέρχονται σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ.

Μόλις πέρυσι, κόντρα στην ανομβρία από μεγάλους τίτλους και τις χαμηλές πτήσεις στην Premier, η Γιουνάιτεντ εξασφάλισε το πλουσιότερο deal με εταιρεία ένδυσης στην ιστορία. Η Adidas επεξέτεινε τη συνεργασία της με τους Κόκκινους Διαβόλους για ακόμη δέκα χρόνια, ένα deal που τους αποφέρει περί τα 105 εκατ. ευρώ τον χρόνο!

🚨 Manchester United's £900M kit deal with Adidas could be TERMINATED if the club were relegated from the Premier League.



(Source: @Telegraph) pic.twitter.com/E88rYGw2HA